КП «Городское капстроительство» назначено заказчиком строительства двух многоэтажек в Киевском районе

13:02 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Исполнительный комитет Одесского городского совета на сегодняшнем заседании принял решение о назначении коммунального предприятия «Городское капитальное строительство» заказчиком по проектированию и строительству многоэтажных жилых домов на ул. Ильфа и Петрова, 12-А, и просп. Маршала Жукова, 43/1, 43/2, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Начальник Управления капитального строительства Борис Панов, представляя планы постройки данных многоквартирных домов отметил, что на ул. Ильфа и Петрова, 12-А, планируется постройка дома на 90 квартир с подземным паркингом и гостевой стоянкой на 25 машин. При постройке дома на проспекте Марш. Жукова, по его словам, также достигнута договорённость с «Парксервисом» по поводу стоянки для транспорта.

Также исполком назначил УКС горсовета заказчиком по проектированию и выполнению ремонтно-реставрационных работ и работ по капитальному ремонту объектов, сооружений, инженерных сетей ГКБ №1» на ул. Мясоедовская, 32, и утвердил проект договора о долевом участии заказчика в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г. Одессы между исполнительным комитетом Одесского городского совета и ООО «НАВИТРАНС» при строительстве жилого комплекса на ул. Костанди, 102-104.

При обсуждении последнего пункта у членов исполкома возник вопрос о решении транспортной проблемы на углу Люстдорфской дороги и ул. Костанди, где появление нового 24-этажного жилого комплекса может привести к полному коллапсу. На это городской голова отметил, что сейчас городские власти постоянно рассматривают вопросы новых решений при обустройстве транспортных развязок в городе.