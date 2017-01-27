Департамент муниципальной безопасности по итогам проверок 18 строек составил 18 протоколов об админнарушениях

10:45 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За период с 17 по 28 января Департамент муниципальной безопасности горсовета провел проверки 18 стройплощадок, по итогам которых составил 18 протоколов по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Департамент муниципальной безопасности продолжает рейды по выявлению нарушений на объектах строительства и строительных площадках города. В ходе рейдов проверяется наличие пунктов помывки колес, установки ограждений, использования тентов на транспортных средствах при перевозке строительных материалов.

По результатам рейдов установлено, что не все строительные компании придерживаются Правил благоустройства города, в частности — ввоза, вывоза и перевозки строительных материалов. Транспортные средства часто выезжают с переполненным кузовом, тенты не используются. Тем самым при движении происходит высыпание грунта, строительных материалов, камня и щебня на проезжую часть, разрушается дорожное покрытие, создается аварийная ситуация на дороге. При использовании миксеров для перевозки бетона не всегда раструбы поднимаются в вертикальное положение и на них надеваются кожухи. В местах пролива бетона разрушается дорожное покрытие, которое в дальнейшем требует полного восстановления.

За период с 17 по 28 января Департаментом проверил следующие объекты по районам города: Приморский район — ул. Каманина, 28 б (ООО «Фортуна»); Французский б-р/пер. Вице-адмирала Азарова («Ханбер»); Итальянский б-р («Кадорр»); ул. Белинского/ул. Пантелеймоновская («Будова»); Французский б-р, 52 (ФОП Барильский А.П.); Курортный пер./ул. Академическая («Данлин»); Суворовский район — ул.Марсельская/ул.Днепропетровская дорога («Интострой»); ул. Днепропетровская дорога, 92 («БАУ»); Малиновский район — ул. Средняя, 49 («Одесабуд»); ул. Малиновского, 53-55 («Либерти Л»); ул. Щорса, 148 («Дом на Щорса» ООО «Диск»); ул. Болгарская, 87 («Кадорр»); ул. Балковская, 139 («Стикон»); ул. Сурикова, 2 («Фамильный дом»); Киевский район — ул. Люстдорфская дорога, 55 («Стикон»); ул. Костанди/Люстдорфская дорога («Будова»); ул. Люстдорфская дорога, 114В («Новый Люстдорф»); 10 ст. Фонтанской дороги («Кадорр»).

По фактам выявленных нарушений Правил благоустройства составлено 18 протоколов по ст. 152 КУАП.