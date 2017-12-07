В ряде домов Одессы в пятницу, 15 декабря, отключат свет

17:50 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 15 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 14 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 09:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. В. Инбер, 5; ул. Б. Арнаутская, 15.

С 10:00 до 17:00 — ул. Жуковского, 41—47, 38—42; ул. Преображенская, 46; пер. Нечипуренко, 2, 4.

С 09:30 до 17:00 — 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12; ул. Колонтаевская, 58; ул. Ленинградская, 40—64, 39—55; ул. Дюковская, 4; ул. Косвенная, 1—5, 2—22; ул. Дидрихсона, 11—33; ул. Раскидайловская, 28—38; ул. Балковская, 52—54, 69—97; ул. Раскидайловская, 41—67, 28—54; ул. Дюковская, 1—5, 4—8; ул. Градоначальницкая, 34—44, 33—49; Поперечный пер., 1—17; сп. Олейника, 1—7, 2—10.