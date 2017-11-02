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В ряде домов Одессы в пятницу, 24 ноября, отключат свет
17:51 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 24 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 23 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 9:30 до 17:00 — по адресам: ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; 1-й Кустанайский пер.; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Десятая; ул. Девятая; ул. Авиаторская, 2—16.

С 9:00 до 17:00 — ул. Дидрихсона, 11—33.

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