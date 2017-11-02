ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




В некоторых домах Одессы в четверг, 23 ноября, отключат свет
17:53 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 23 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 9:00 до 17:00 — по адресам: ул. Градоначальницкая, 33—35; ул. Дюковская, 4; ул. Косвенная, 3, 2—22; ул. Лазарева, 34—70, 45—63; Алексеевская пл., 1, 7, 9, 19 а, ж, 23; ул. Мельницкая, 1—3, 2; ул. Степовая, 27—31, 42—56; ул. Болгарская, 42—70, 35—61; ул. Запорожская, 23, 20—32.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:07 22.11.2017
Профсоюз работников ООО «Промтоварный рынок» вошел в областной Координационный совет
15:43 22.11.2017
Более 300 голов свиней пришлось уничтожить в двух районах области из-за АЧС
13:32 22.11.2017
СБУ разоблачила схему хищения природного газа в Одесской области
13:05 22.11.2017
Европейские и американские протоколы оказания медпомощи внедряются в одесской системе здравоохранения
11:56 22.11.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 22 ноября


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.824