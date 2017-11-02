В некоторых домах Одессы в четверг, 23 ноября, отключат свет

17:53 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 23 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 9:00 до 17:00 — по адресам: ул. Градоначальницкая, 33—35; ул. Дюковская, 4; ул. Косвенная, 3, 2—22; ул. Лазарева, 34—70, 45—63; Алексеевская пл., 1, 7, 9, 19 а, ж, 23; ул. Мельницкая, 1—3, 2; ул. Степовая, 27—31, 42—56; ул. Болгарская, 42—70, 35—61; ул. Запорожская, 23, 20—32.