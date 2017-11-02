Одесская область лидирует в стране по показателям ремонта дорог международного и государственного значения

09:22 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский регион в этом году стал первым по показателям ремонта дорог международного и государственного значения, и вторым — по ремонту дорог местного значения, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода рассказал на аппаратном совещании в ОГА 21 ноября.

По словам начальника Службы автодорог области, в 2017 году удалось отремонтировать 6,5 км трассы «Киев – Одесса», 90 км дороги «Одесса – Рени», 3,1 км дороги «Одесса – Вознесенск», 20 км трассы «Кодыма – Балта» и другие направления.

В планах ведомства на 2018 год — ремонт левого проезда трассы «Киев – Одесса», еще нескольких участков дороги «Одесса – Рени», «Шевченково – Килия» и других.

«Одесская область в этом году стала первой, по выполнению ремонта дорог международного значения и внутри страны. На первом месте по ремонту местных дорог оказалась Львовская область, но там вёлся ремонт только одного поверхностного слоя, что не является полноценным ремонтом», — заявил О. Варивода.

По его словам, в 2017 году за счёт финансирования от таможенных поступлений в Облавтодоре есть в наличии 10 млн. грн. на разработку проектов на строительство дорог в 2018 году на сумму 11 млрд. 800 млн. грн., что позволит отремонтировать 800 км дорог международного и 486 км местного значения.

«Только начинать ремонт нужно весной, чтобы не класть асфальт в лужи. А сейчас заниматься поведением тендеров и заключением договоров с подрядчиками», — подчеркнул губернатор Максим Степанов.