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Одесская область лидирует в стране по показателям ремонта дорог международного и государственного значения
09:22 / 22.11.2017
ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский регион в этом году стал первым по показателям ремонта дорог международного и государственного значения, и вторым — по ремонту дорог местного значения, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода рассказал на аппаратном совещании в ОГА 21 ноября.
По словам начальника Службы автодорог области, в 2017 году удалось отремонтировать 6,5 км трассы «Киев – Одесса», 90 км дороги «Одесса – Рени», 3,1 км дороги «Одесса – Вознесенск», 20 км трассы «Кодыма – Балта» и другие направления.
В планах ведомства на 2018 год — ремонт левого проезда трассы «Киев – Одесса», еще нескольких участков дороги «Одесса – Рени», «Шевченково – Килия» и других.
«Одесская область в этом году стала первой, по выполнению ремонта дорог международного значения и внутри страны. На первом месте по ремонту местных дорог оказалась Львовская область, но там вёлся ремонт только одного поверхностного слоя, что не является полноценным ремонтом», — заявил О. Варивода.
По его словам, в 2017 году за счёт финансирования от таможенных поступлений в Облавтодоре есть в наличии 10 млн. грн. на разработку проектов на строительство дорог в 2018 году на сумму 11 млрд. 800 млн. грн., что позволит отремонтировать 800 км дорог международного и 486 км местного значения.
«Только начинать ремонт нужно весной, чтобы не класть асфальт в лужи. А сейчас заниматься поведением тендеров и заключением договоров с подрядчиками», — подчеркнул губернатор Максим Степанов.
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Сергей Гриневецкий
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