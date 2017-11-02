Во вторник, 21 ноября, в некоторых домах Одессы не будет света

16:57 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 21 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 20 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет у потребителей в частном секторе пос. Большевик по адресам: ул. Прокатная, Аграрная, Холмистая, Посевная, Звонкая, Карьерная, Навигационная, Кавказская, Закарпатская, Мичурина, Чапаева, Февральская, Флотская, Долинская, 3-я, 2-я, 6-я, 7-я, 8-я Пересыпская; Балтская дор., пер. Кавказский, Баркасский, Навигационный, 2-й, 3-й Февральские пер., Черноморские пер., 2-й, 3-й Флотские пер., 1-й – 9-й Чапаевские пер., 4-й Пересыпский пер., 1-й, 3-й, 7-й – 10-й, 13-й Черноморские пер., ул. 8 Марта, 3-я – 5-я Линии 8 Марта, 1-й – 8-й Балтские пер., ул. Проф. Карышковского, ул. Жевахова, ул. Локомотивная, 2-й – 8-й пер. 8 Марта, спуск 8 Марта, ул. Главная.

С 08:00 до 18:00 — в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.