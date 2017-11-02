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Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
10:23 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 17 ноября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), а также тротуары: ул. Ольгиевская (на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской), ул. Ришельевская (на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской), ул. Заславского (на участке от ул. Малой Арнаутской до ул. Большой Арнаутской), на перекрестках ул. Большой Арнаутской с ул. Канатной, ул. Торговая (на участке от ул. Нежинской до ул. Новосельского); в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Туристская (на участке от ул. Маршала Малиновского до ул. Апрельской), пер. Джутовый, пер. Парашютный, ул. Колоническая, ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, ул. Радостная, 21—23, ул. Генерала Петрова, 78, ул. Заднепровского, ул. Сенная, ул. Патриотическая, тротуары: ул. Героев Крут (В. Терешковой) от дома №23 до ул. Космонавтов, ул. Профсоюзная; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Зои Космодемьянской, 15-я Линия (на участке от ул. Левитана до ул. Костанди), ул. Новгородская (на участке от ул. Костанди до пер. Новгородского), ул. Николая Троицкого, территория, прилегающая к Мемориалу героической обороны Одессы 411 береговой батареи (с устройством тротуара и велодорожки), Фонтанская дорога №№16, 16а, 14а, 14д, 14в, ул. Кондрашина №№18, 20; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Хуторская (на участке от пер. Хуторского до Киевского шоссе), ул. Капитана Кузнецова, 95, 97, тротуар 19 линия.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

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