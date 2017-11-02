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В некоторых домах Одессы в среду, 15 ноября, не будет света
17:51 / 14.11.2017
ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 15 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 14 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет у потребителей по адресам: ул. Старопортофранковская, 40, 42.
С 08:00 до 18:00 — в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.
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Сергей Гриневецкий
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