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«Одесская ТЭЦ в пятницу рассчиталась с НАК «Нафтогаз», — Департамент финансов горсовета
09:45 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега сообщила, что «Одесская ТЭЦ» в пятницу рассчиталась с НАК «Нафтогаз», перечислив 89 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор департамента сообщила сегодня, 6 ноября, на аппаратном совещании в горсовете.
С. Бедрега напомнила, что на внеочередном заседании горсовета 2 ноября было принято решение о выделении 95 млн. грн. для КП «Теплоснабжение города Одессы».
«Эти деньги были перечислены. КП «ТГО», в свою очередь перечислило 89 млн. грн. на «Одесскую ТЭЦ», и «Одесская ТЭЦ» рассчиталась в НАК «Нафтогаз» — в пятницу деньги уже были перечислены», — сообщила она.
Проводивший аппаратное совещание первый заместитель городского головы Анатолий Орловский добавил, что погашение долгов «Одесской ТЭЦ» дало возможность подать тепло в центральную часть горда.
«В субботу мы начали подключать школы и детские садики. В воскресенье продолжили работу — медучреждения и жилые дома... Возможно, есть где-то участки, где проводят аварийные работы», — заявил он, а также дал поручение руководителям департаментов образования и здравоохранения до обеда выяснить — во все ли подведомственные им учреждения подается тепло.
«Есть у нас проблемный объект — это котельная на нефтеперерабатывающем заводе. По ней завтра будет проходить совещание в Фонде госимущества. Котельная там технически готова к работе, главное — чтобы юридически ей позволили работать», — добавил вице-мэр.
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Сергей Гриневецкий
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