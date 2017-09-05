|
|
«Инфоксводоканал» опроверг слухи о планируемом трёхдневном отключении воды в городе
15:03 / 20.10.2017
ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Филиал «Инфоксводоканал» опроверг слухи о планируемом трёхдневном отключении воды в городе и назвал эти сообщения провокацией, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в пресс-службе «Инфоксводоканала».
Как отметили в пресс-службе, на протяжении последнего времени жителям г. Одесса через Viber и социальные сети рассылается сообщение от неизвестного источника с предупреждением, якобы от имени водоканала, о плановых работах по промывке сетей и хлорированию воды, вследствие чего сообщается об отсутствии воды с 21 по 23 октября и необходимости запасаться водой.
«В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия», — подчеркнули в пресс-службе.
«Инфоксводоканал» не планирует проведение указанных работ и такого масштабного отключения воды в городе.
«На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна для употребления, что подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины».
Вода перед подачей в Одессу проходит тщательную поэтапную очистку и обеззараживание на ВОС «Днестр», где своевременно проводится замена фильтров и модернизация оборудования. После этого, уже в Одессе, вода дополнительно обеззараживается на всех городских водонасосных станциях, которые «Инфоксводоканал» перевел на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия с использованием европейского оборудования и самых качественных реагентов.
Сотрудники водоканала обращаются с просьбой не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой. Поскольку массовый забор воды из системы может привести к снижению давления в водопроводной сети», — также заявили в пресс-службе предприятия.
Филиал «Инфоксводоканал» подготовил обращения во все правоохранительные органы по данному факту с целью поиска и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо неправдивую информацию.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:31 20.10.2017
16:56 20.10.2017
16:29 20.10.2017
Жители Одессы за 5 месяцев 287 раз обращались за помощью в полицейскую сеть противодействия домашнему насилию
16:03 20.10.2017
«Плотно припаркованный возле высоток автотранспорт мешает и работе прибывающих по вызову спасателей», — ГУ ГСЧС
14:15 20.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.516
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»