15:03 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Филиал «Инфоксводоканал» опроверг слухи о планируемом трёхдневном отключении воды в городе и назвал эти сообщения провокацией, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в пресс-службе «Инфоксводоканала».

Как отметили в пресс-службе, на протяжении последнего времени жителям г. Одесса через Viber и социальные сети рассылается сообщение от неизвестного источника с предупреждением, якобы от имени водоканала, о плановых работах по промывке сетей и хлорированию воды, вследствие чего сообщается об отсутствии воды с 21 по 23 октября и необходимости запасаться водой.

«В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия», — подчеркнули в пресс-службе.

«Инфоксводоканал» не планирует проведение указанных работ и такого масштабного отключения воды в городе.

«На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна для употребления, что подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины».

Вода перед подачей в Одессу проходит тщательную поэтапную очистку и обеззараживание на ВОС «Днестр», где своевременно проводится замена фильтров и модернизация оборудования. После этого, уже в Одессе, вода дополнительно обеззараживается на всех городских водонасосных станциях, которые «Инфоксводоканал» перевел на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия с использованием европейского оборудования и самых качественных реагентов.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой. Поскольку массовый забор воды из системы может привести к снижению давления в водопроводной сети», — также заявили в пресс-службе предприятия.

Филиал «Инфоксводоканал» подготовил обращения во все правоохранительные органы по данному факту с целью поиска и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо неправдивую информацию.