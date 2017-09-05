Управление дорожного хозяйства отчиталось о ходе капитального и текущего ремонтов дорог и тротуаров

17:03 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета отчиталось о ходе капитального и текущего ремонтов дорог и тротуаров во всех районах города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по данным Управления дорожного хозяйства, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт улицы Преображенской с заменой инженерных сетей и прокладкой нового трамвайного полотна. На данный момент ведутся работы по укладке бетонных плит под трамвайные рельсы. Одновременно с этими работами обустраиваются тротуары.

Продолжается капитальный ремонт транспортной развязки и в районе Пересыпских мостов (в рамках обеспечения беспрерывного трамвайного сообщения с поселка Котовского к ж/д вокзалу).

В Приморском районе также продолжаются работы по капремонту тротуара по ул. Ольгиевской с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской. Начался капитальный ремонт тротуаров ул. Ришельевской на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской.

В Суворовском районе ведутся работы по капремонту тротуара ул. Затонского. В Малиновском — по капремонту тротуаров ул. Варненской и ул. Космонавтов. Кроме того, в этом районе продолжаются работы, начатые в минувшем году: капитальный ремонт тротуара ул. Героев Крут (ул. В. Терешковой) с укладкой тактильной плитки и обустройством поручней для людей с нарушениями зрения. На данный момент работы ведутся на участке от дома №23 до ул. Космонавтов.

Также Управлением дорожного хозяйства выполняется текущий ремонт городских дорог. В частности, завершены работы по текущему ремонту проспекта Шевченко (от площади Десятого апреля до Шампанского переулка), Фонтанской дороги (от Среднефонтанской площади до 5-й ст. Б. Фонтана), выполнен текущий ремонт по Адмиральскому проспекту.

В приоритете при отборе мест проведения текущего ремонта — транспортные магистральные улицы, по которым осуществляется движение городского общественного транспорта, а также улицы с выходом на подъезды и подходы к школам, больницам и другим заведениям социального назначения.