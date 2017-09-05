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Бювет на Дальницкой на неделю закрывается на ремонт
09:22 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коммунальное предприятие «Сервисный центр» проводит ремонт бюветного комплекса, расположенного на ул. Дальницкой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением ремонтных работ бюветный комплекс на ул. Дальницкой не будет работать с 22 по 29 сентября.

Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

СПРАВКА: На территории Одессы расположены 15 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин — от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр».

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Пётр Липовенко
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