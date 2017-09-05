|
|
Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
10:35 / 19.09.2017
ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 19 сентября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Белинского, 8, 10, ул. Б. Арнаутская, 1, тротуары ул. Ришельевской на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской, ул. Пантелеймоновская; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Цветочная (на участке от ул. Платановой до ул. Святослава Рихтера), ул. Самарская (на участке от ул. Подольской до ул. Рижской), ул. Героев Крут (В. Терешковой), 24, ул. Балковская, 126, 126а, ул. Космонавтов 17, 19/1, 21/1 (тротуар), ул. Варненская, 12а, 12б, ул. Адмирала Лазарева, 20, 30, 33/35, 37, ул. Запорожская, 19, Фонтанская дорога (на участке от ул. Артиллерийской до 5 ст. Большого Фонтана); в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Марии Демченко, ул. Эстафетная; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, 1-я Линия (Лиманчик), тротуар ул. Давида Ойстраха на участке от ул. Жолио-Кюри до пр-та Добровольского (нечётная сторона) и между д. №143 и №145 пр-та Добровольского, ул. Капитана Кузнецова, 95, 97, тротуар 19 линия.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
15:18 19.09.2017
Военная прокуратура добилась возвращения пограничникам участка с причалами для катеров на берегу Дуная
13:55 19.09.2017
13:07 19.09.2017
11:43 19.09.2017
10:17 19.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 2.591
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»