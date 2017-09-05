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В пятницу, 15 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:10 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 15 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 14 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Осипова, 1—19, 2—16; ул. Успенская, 24-36, 45—61; ул. Троицкая, 8—14; ул. Еврейская, 2, 3—7; ул. Пушкинская, 41; ул. Карантинная, 14; ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я — 6-я, улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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