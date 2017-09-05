В ряде домов Одессы завтра, 12 сентября, отключат газ

17:55 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 12 сентября, в ряде домов Одессы будет отключена подача газа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 11 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета со ссылкой на Управление по эксплуатации газового хозяйства Одессы ПАО «Одессагаз».

Так, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления, 12 сентября с 9:30 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: Транспортная, 7 (Котельная «Одесса-Главная»); Люстдорфская дорога, 5 (Котельная ООО «БЛАЗ»); пр-т Шевченко, 1-Б (Кафе «Шу-Шу»); пр-т Шевченко, 1 (Столовая «Лазанья»); Французский бульвар, 10 (ЗАО «Одессавинпром»); Мариинская, 9 и 3/1 (Котельные); Итальянский бул., 1 (Котельная театра Музкомедии); Канатная, 79/1 и 79/1а (Кафе «Профи», Котельная «фабрика туризма» ст. «Спартак»); Итальянский бульвар, 4 и 15 (Котельные «Палладиум» и «Акватех»); пр-т Шевченко, 12/1 и 12/2, Семинарская 1/2 (Котельные); Армейская, 13-А и 13а/1 (Паркинг котельная и Автомойка Каскад); а также население по адресам: Академическая, 1; Зоопарковая, 1; пр-т Шевченко 12/1, кв. 99; пер. Шампанский, 9; М. Говорова, 1/2.