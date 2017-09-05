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Городской голова поручил выяснить причины отключения света в Центральном ЗАГСе
11:15 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов поручил выяснить причины отключения света во Дворце торжественных событий на ул. Ришельевской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Соответствующее поручение городской голова дал сегодня, 11 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.
По словам мэра, в Центральном ЗАГСе происходило отключение света — «предположительно, кто-то незаконно подключился из соседних домов».
«Здание долгое время не было в собственности города», — напомнил он.
Г. Труханов поручил представителям «Горсвета» при участии «Одессаоблэнерго» выяснить причины происходящего.
Также было дано поручение профильному вице-мэру по вопросам ЖКХ выяснить причины ночной аварии водопровода на ул. Марсельской — по некоторым данным, причиной стало подключение новых домов. Однако, представитель «Инфоксводоканала» сообщил, что пока рано делать какие-либо выводы. «Утром туда выехала бригада. Когда раскопают — можно будет говорить о причинах», — заявил он.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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