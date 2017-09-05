Сегодня, 11 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света

08:22 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 11 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Лазарева, 34—70, 45—63; ул. Болгарская, 42—70, 35—61; ул. Запорожская, 23, 20—32.