|
|
Сегодня, 11 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света
08:22 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 11 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Лазарева, 34—70, 45—63; ул. Болгарская, 42—70, 35—61; ул. Запорожская, 23, 20—32.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
15:28 11.09.2017
15:21 11.09.2017
14:41 11.09.2017
13:39 11.09.2017
13:23 11.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.190
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»