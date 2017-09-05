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В среду, 6 сентября, в ряде домов в центре Одессы отключат воду
17:57 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 6 сентября, в ряде домов Одессы снова будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 5 сентября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода на ул. Преображенская, завтра, 6 сентября, с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Преображенская, 1—23; Маяковского, Елисаветинская, Пастера, Дворянская, 2—16; Садовая, Соборная площадь, 2—12.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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