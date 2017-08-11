Продолжается обустройство велодорожек на улице Ольгиевской, а вандалы здесь воруют шарики с антипарковочных столбиков

17:20 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Две трети улицы Ольгиевской к 1 сентября будет капитально отремонтировано с обустройством велодорожек, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 16 августа, рассказал в интервью нашему агентству ведущий специалист отдела технического надзора Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Скалацкий.

Как отметил специалист, ещё в 2016 году городскими властями совместно с общественными организациями был разработан проект по обустройству велосипедных дорожек — «перспективная (ориентировочная) схема организации сети велосипедных маршрутов города Одессы». Так что, выполняемые работы — реализация задуманного.

«Проект достаточно непростой, поскольку наша задача была увязать, вернее, «развязать», говоря по-дорожному, пешеходов, велосипедную зону и проезжую часть. Данный объект разбит на два этапа-проекта. Первый уже реализовали — на участке от Софиевской до Пастера. Остались ещё два квартала. В частности, от Пастера до Нежинской — второй объект. Финансирование производится из городского бюджета. Конкретно смета начатого по нечётной стороне объекта — 10 млн. 600 тыс. грн.», — рассказал Д. Скалацкий.

«Здесь будут обустроены велодорожки, пешеходная зона, парковочный карман, поскольку активное движение и общественного транспорта. Как правило, если будут велодорожки, всё равно будут парковать автомобили на них… В проекте предусмотрены антипарковочные столбики. Мы запланировали высадить 78 деревьев на всех трёх кварталах. И подрезать разросшиеся ветки на уже растущих зелёных насаждениях. Предусмотрено нанесение разметки для велодорожки, установка знаков, а в скором времени СМЭП приступит к замене светофоров на перекрёстке Пастера-Ольгиевская», — добавил специалист.

Квартал ул. Ольгиевской от ул. Пастера до ул. Княжеской спешат завершить к 1 сентября — началу занятий в медине и школах.

По наблюдению корреспондента агентства, в некоторые предусмотренные лунки по фасадной стороне университетского корпуса уже высажены молодые деревца. А напротив дверей обустроены малые пандусы.

Пешеходная зона будет выложена плиткой, а велодорожки — заасфальтированы. Для слабовидящих людей при подходе к проезжей части в месте её пересечения предусмотрена тактильная плитка ярко-жёлтого цвета. Ведутся работы по поднятию горловин колодцев канализационных сетей.

К сожалению, на готовом объекте, на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера, уже замечены следы вандализма. На некоторых антипарковочных столбиках откручены или отпилены шарообразные набалдашники. Это не просто задевает профессиональную гордость работников УДХ: в первую очередь, это не делает чести злоумышленникам и наносит материальный ущерб городу. Можно бесконечно строить и ремонтировать, но всё «уйдёт в песок», как морская вода на пляже, если не одуматься и не прекратить злостное хулиганство.