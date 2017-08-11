Капремонт Новоаркадийского коллектора ведётся с применением инновационного метода

15:49 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Капремонт Новоаркадийского коллектора в Одессе ведётся с применением инновационного «метода спиральной навивки», без раскопок и перекрытия движения транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что в настоящее время ведется капитальный ремонт Новоаркадийского коллектора, который был запроектирован в 1955-1956 годах для водоотведения дождевых и талых вод с прилегающей территории и строился до середины 1960-х годов, а сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

Участок коллектора от ул. Генуэзской, 36, до концевого выпуска, протяженностью 898 метров, должен быть капитально отремонтирован до конца 2018 года.

Этим летом проводятся ведутся работы по расчистке сечения коллектора от иловых отложений и мусора, препятствующих водоотведению. Высота сечения коллектора из-за отложений вместо рабочих 2,5 метров на отдельных участках составляет 0,4 м.

Параллельно с расчисткой коллектора ведется его капремонт с применением инновационного «метода спиральной навивки». Этот метод позволяет восстановить и отремонтировать трубы любой формы и длины. С помощью специальной машины внутри существующего коллектора навивается новая труба, создавая внутреннюю крепкую поверхность внутри старого коллектора. Затем пространство между существующей и навитой трубой заливается бетоном. При этом исходные гидравлические характеристики течения потока жидкости по трубопроводу сохраняются.

«Благодаря применяемой технологии работы проводятся без раскопок и перекрытия движения транспорта», — подчеркнули в департаменте.