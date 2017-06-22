В воскресенье и понедельник, 16 и 17 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света

13:31 / 15.07.2017

ОДЕССА, 15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье и понедельник, 16 и 17 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 15 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, 16 июля с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: Николаевская дор., 251,259,261, 263,263а,168,257,259,265,172, 261; ул. Лузановская, 60а,60; ч/с Молодая гвардия: Южная дор., 2 — 64,36; 1 — 6я ул. Садовая(вся); ул. Молодогвардейская, 1 — 59; ул. Малая садовая (вся); ул. Большая садовая(вся); ул. Л.Украинки, 25 — 29, 26 — 34, 3 — 23, 4 — 24; пер. Державина, 24 — 27, 3 — 23; ул. Капит.Кузнецова, 3 — 11, 4 — 14; 1й Крымский пер.; Керченский пер.; ул. Кишиневская, 2, 4 — 16, 11; ул. Крымская, 34 — 62, 29 — 43; ул. Донецкая, 29 — 37, 26 — 38.

17 июля с 09:00 до 17:00 не будет света по адресу: 23, 24 Линии; ул. Добровольского, 77а, 81, 79, 77, 81а; ул. Марсельская, 2а, 6, 12, 16; ул. Самолетная, 2 — 10, 1 — 11; ул. Овидиопольская, 27 — 29; ул. Рощевая, 1 — 23, 2 — 18; ул. Житомирская, 42 — 46; ул. Тираспольская, 7 — 23, 12 — 24; пер. Овидиопольский — весь;1-я, 2-я,3-я Улица — все; ул. Тираспольская, 2 — 10, 1 — 3; ул. Орлова 12а, 7 — 11; ул. 1-я Проектируемая — вся; ул. Умова, 2 — 10, 1 — 5; ул. Житомирская, 8 — 12, 38; ул. Прирельсовая, 2 — 4, 1 — 3; ул. Овидиопольская, 36 — 38; ул. Танкистов; ул. Умова, 4 — 38, 1 — 71; 2-й Проектируемый пер. — весь; ул. Элеваторная, 1 — 13, 2 — 14; ул. Кустанайская, 23 — 43, 60 — 62; ул. Марата, 47 — 73, 54 — 88; ул. Самарская, 7 — 11; ул. Тираспольская, 23 — 33, 24 — 30; ул. Житомирская, 14 — 48; 1-й, 2-й Марата пер. — все ж/д.

С 09:30 до 17:00: Спуск Ковалевского — все ж/д; Матросский спуск 1 — 15а, 2 — 18; ул. Кидановская, 7 — 13, 23 — 27, 6.