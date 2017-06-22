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Во вторник, 11 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:58 / 10.07.2017
ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 11 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 10 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).
Х. Мизикевича, х. Ульяновка, ж/м «Ч.Хутор», с/о «Виноградарь», с/к «Есения», с/к «9 массив», с/к «Хуторок», Крематорий, Таировское кладбище, ГРС-3, АГК «Школьный», СПД «Васка», СТО «Маршал», г/к «Ветеран», СТО«Дилижансмоторс», ПСТ «Сталь», ООО «Гранит», «Флорай», кафе-бар, Конно-спорт. клуб «Эскадрон», АЗС № 31, ООО «Бальга-ЛТД», ООО «Эногруп», ЧП Буданцова (склад), Столярный цех, ООО «Гранд Дюк», Торгово-бытовой комплекс, офисный центр, ООО «ЮТК», СТО, ООО «Южное», Автотранспортная лаборатория, магазин, ЧП «Виноград-Агра-Кубей».
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21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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