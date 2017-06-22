Ряду потребителей Одессы сегодня отключат газ

09:42 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд потребителей Одессы сегодня, 4 июля, будет отключен от газоснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи производством работ на газопроводе среднего давления на ул. С. Рихтера (Щорса), 4 июля с 10:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: ул. Гастелло, 1-а — кафе-бар ООО «СВС», Овидиопольская дор., 8 — конный клуб ООО «Стетсон», Овидиопольская дор, 10 — автоцентр, ул. Гастелло, 50-а — автосалон Ford, ул. С. Рихтера, 125 — шиномонтаж, ул. Гранатная, 6 — жилой дом, ул. Малиновского, 119-а — жилой дом, ул. И. Рабина, 2 — ТЦ «Лаванда», ул. И. Рабина, 18 а — Одесский центр профессионально-технического образования, ул. Ивана и Юрия Лип, 11 — фитнес-клуб «Шторм», ул. Ивана и Юрия Лип, 13-а — автосалон «Автомир», ул. Г. Петрова, 14 — хлебзавод «Одесский каравай», ул. Ивана и Юрия Лип, 34 – жилой дом, крышная котельная, ул. Ак. Филатова, 29 — компьютерный клуб, ул. Ак. Филатова, 38 — кафе-бар «Аквариум», ул. Варненская, 2-а — медицинский центр «Инто-Сана», ул. Варненская, 3-б — кафе «Фемида».

Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.