«Диспетчеризация лифтов позволит сделать их более устойчивыми к случайным воздействиям», — депгорхозяйства

16:30 / 29.06.2017

ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский заявил, что проводимая диспетчеризация лифтов позволит сделать их более устойчивыми к случайным воздействиям — по его словам, ранее лифт могли «застрять» просто потому, что в кабинет кто-то подпрыгнул, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об это директор департамента заявил сегодня, 29 июня, представляя отчет о ходе выполнения в 2016 году Городской целевой программы замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе на 2016- 2020 годы.

По данным А. Козловского, в минувшем году были выполнены работы по замене 80 лифтов, а также отремонтировано 338 лифтов. При этом при замене лифтовой кабины полностью менялось всё лифтовое оборудование, чувствительное к внешним воздействиям. К примеру, такой лифт мог остановиться, «застрять», если в кабине кто-нибудь подпрыгнет, восприняв это как аварийную ситуацию.

«Чтобы устранить эту ситуацию, предусмотрена диспетчеризация лифтов. В прошлом году было диспетчеризировано 399 лифтов и оборудовано 4 пульта управления», — сообщил А. Козловский.

Если лифт диспетчеризирован, то в случае аварийной ситуации специально вызывать диспетчера нет необходимости — поломка или аварийная остановка лифта сразу же отображаются на пульте. Ранее, по словам А. Козловского, диспетчерская связь обеспечивалась через кабель, который часто воровали, из-за чего состояние связи было плачевным.

В текущем году планируется капитально отремонтировать еще 300 лифтов и модернизировать 78. Кроме этого, будет продолжена программа диспетчеризации лифтов.

В настоящее время по разным причинам в Одессе не функционируют порядка 20 лифтов, при том, что двумя годами ранее нерабочими были более 200 лифтов, а еще более полутора тысяч лифтов требовали немедленного ремонта или замены, поскольку эксплуатировать их было небезопасно.

«Впервые за 25 лет такая программа была сделана в городе, и она работает. Я думаю, это то, что видят сегодня люди. Поэтому необходимо продолжать. Это элемент безопасности жизни. Люди должны заходить в лифт и быть уверены в своей безопасности», — добавил городской голова Геннадий Труханов.