Одесчина занимает 7 место в Украине по числу домохозяйств, установивших солнечные электроустановки

13:37 / 24.06.2017

ОДЕССА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область занимает 7 место среди регионов Украины по количеству домохозяйств, установивших солнечные электроустановки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в Управлении коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности, такие данные были обнародованы во время заключительного семинара «Распространение опыта замещения газа альтернативными видами топлива и развития сферы возобновляемой энергетики», который состоялся 23 июня в Одессе.

Открывая мероприятие, председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук отметил, что проекты по использованию возобновляемых источников энергии — это, «в первую очередь, возможность уменьшить и заместить потребление газа и, наконец, стать энергонезависимыми. Однако, самое главное — это путь к социально-экономическому укреплению всего региона и повышению благосостояния громад». Глава Агентства также добавил, что финансовая децентрализация дает еще большие инвестиционные возможности регионам для внедрения «зеленых» проектов.

Участники семинара, в частности, обсудили возможность создания в г. Теплодар кластера по использованию возобновляемых источников энергии — сооружения когенерационной установки на биомассе, солнечной и ветровой электростанции и т. п.

Также было отмечено, что в области установлено 232,1 МВт общей мощности возобновляемой электроэнергетики.

К использованию возобновляемых источников приобщаются и рядовые граждане. Одесская область занимает 7 место среди регионов Украины по количеству домохозяйств, установивших солнечные электроустановки.

Необходимость стимулирования жителей региона к потреблению «чистой» электроэнергии С. Савчук еще раз подчеркнул во время встречи с первым заместителем председателя Одесской ОГА Александром Терещуком после завершения семинара. Стороны обсудили вопросы продолжения программы удешевления «теплых» кредитов, а также ее расширения, чтобы предусмотреть возможность возмещения населению расходов при приобретении солнечных панелей.