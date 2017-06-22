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Одесчина занимает 7 место в Украине по числу домохозяйств, установивших солнечные электроустановки
13:37 / 24.06.2017
ОДЕССА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область занимает 7 место среди регионов Украины по количеству домохозяйств, установивших солнечные электроустановки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в Управлении коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности, такие данные были обнародованы во время заключительного семинара «Распространение опыта замещения газа альтернативными видами топлива и развития сферы возобновляемой энергетики», который состоялся 23 июня в Одессе.
Открывая мероприятие, председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук отметил, что проекты по использованию возобновляемых источников энергии — это, «в первую очередь, возможность уменьшить и заместить потребление газа и, наконец, стать энергонезависимыми. Однако, самое главное — это путь к социально-экономическому укреплению всего региона и повышению благосостояния громад». Глава Агентства также добавил, что финансовая децентрализация дает еще большие инвестиционные возможности регионам для внедрения «зеленых» проектов.
Участники семинара, в частности, обсудили возможность создания в г. Теплодар кластера по использованию возобновляемых источников энергии — сооружения когенерационной установки на биомассе, солнечной и ветровой электростанции и т. п.
Также было отмечено, что в области установлено 232,1 МВт общей мощности возобновляемой электроэнергетики.
К использованию возобновляемых источников приобщаются и рядовые граждане. Одесская область занимает 7 место среди регионов Украины по количеству домохозяйств, установивших солнечные электроустановки.
Необходимость стимулирования жителей региона к потреблению «чистой» электроэнергии С. Савчук еще раз подчеркнул во время встречи с первым заместителем председателя Одесской ОГА Александром Терещуком после завершения семинара. Стороны обсудили вопросы продолжения программы удешевления «теплых» кредитов, а также ее расширения, чтобы предусмотреть возможность возмещения населению расходов при приобретении солнечных панелей.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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