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Сегодня ночью в трёх районах Одессы будет отключена подача воды
17:24 / 22.06.2017
ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью в Приморском, Малиновском и Киевском районах Одессы будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ВНС «Главная», 22 июня с 23:45 до 06:00 23 июня будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов Одессы.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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