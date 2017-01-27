Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Сегодня ночью в трёх районах Одессы будет отключена подача воды 17:24 / 22.06.2017 ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью в Приморском, Малиновском и Киевском районах Одессы будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ВНС «Главная», 22 июня с 23:45 до 06:00 23 июня будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов Одессы. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати