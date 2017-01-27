ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Сегодня ночью в трёх районах Одессы будет отключена подача воды
17:24 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью в Приморском, Малиновском и Киевском районах Одессы будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ВНС «Главная», 22 июня с 23:45 до 06:00 23 июня будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов Одессы.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
18:37 22.06.2017
Сессия Одесского горсовета назначена на 26 июля
17:31 22.06.2017
Названы соперники и даты игр «Черноморца» в первом этапе ЧУ по футболу 2017−2018
16:41 22.06.2017
«На Промрынке возрастает доля товаров украинского производства», — пресс-служба «7 километра»
16:17 22.06.2017
25-ю годовщину ВМС Украины отметят 2 июля в Одессе
14:33 22.06.2017
В воскресенье, 25 июня, на время проведения «Одесского полумарафона» изменятся схемы движения транспорта


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015