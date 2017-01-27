Коммунальщики ликвидировали последствия оползня на одной из аллей в парке Шевченко

11:21 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершены первоочередные мероприятия по ликвидации последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в Одессе завершены первоочередные мероприятия по ликвидации последствий оползня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко на участке между Маразлиевской аркой и Пороховой башней вдоль Суворовской аллеи.

На участке были проведены противоаварийные мероприятия по ликвидации провала: восстановление железобетонной подпорной стенки на сваях, плиточного покрытия и ограждения.

В настоящий момент продолжаются работы по организации системы водоотведения.

«Проведение данных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов и стабилизировать оползневую ситуацию на указанном участке», — добавили в департаменте.