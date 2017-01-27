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Коммунальщики ликвидировали последствия оползня на одной из аллей в парке Шевченко
11:21 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершены первоочередные мероприятия по ликвидации последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в Одессе завершены первоочередные мероприятия по ликвидации последствий оползня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко на участке между Маразлиевской аркой и Пороховой башней вдоль Суворовской аллеи.
На участке были проведены противоаварийные мероприятия по ликвидации провала: восстановление железобетонной подпорной стенки на сваях, плиточного покрытия и ограждения.
В настоящий момент продолжаются работы по организации системы водоотведения.
«Проведение данных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов и стабилизировать оползневую ситуацию на указанном участке», — добавили в департаменте.
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