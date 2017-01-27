Ряду потребителей в центре Одессы завтра, 25 апреля, отключат газ

17:55 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ на распределительном газопроводе на спуске Маринеско 25 апреля ряд потребителей в центре города будет отключен от газоснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления на спуске Маринеско угол улицы Приморской 25 апреля с 8:30 до 17:30 будут отключены от газоснабжения жилые дома по адресам: пер. Чайковского, 9, Преображенская, 4, кв. 1, Мечникова, 2 (ОСМД «Два платана»), Мечникова, 2 а, 2/1, Вице-адмирала Жукова, 3/7 (ОСМД «Греческий»), Успенская, 115, котельные жилых домов на Военном спуске, 5, 13, на ул. Вице-адмирала Жукова, 17/19, котельные Оперного театра и инфекционной больницы, бойлерная на спуске Маринеско, 6, а также следующие потребители: ТПФ «Интеркьюд», магазин «Антошка», «Юла» (Греческая площадь, 2), ТЦ «Афина» (Греческая площадь, 3/4), Спасо-Преображенский Собор (Соборная площадь), «Цветочный пассаж» (Преображенская, 25), ТЦ «Европа» (Дерибасовская, 21), Кафе «Шоколадница» (Гаванная, 7), Гостиница «Лондонская» (пер. Чайковского, 8), Ресторан «Мафия» (Красный пер., 12), ресторан ''Олио-Пицца'' (Гаванная, 7), Кафе «Чернослив» (Ланжероновская, 24), Свято-Успенский Собор (пер. Успенский, 6/Преображенская, 70), Отель «Зирка» (Кузнечная, 59), детское кафе (Гаванная, 6), ПАО «Эксимнефтепродукт» (Гоголя, 2), Офис №2, Нотариус (Преображенская, 35 а), Ресторан «Сказка Востока» (Преображенская, 45), Еврейский культурный центр (Нежинская, 77/79), Новый рынок (Торговая, 26), «Будивельник А» (Маланова, 6а), ресторан «Рандеву» (Успенская, 93), Автостанция (Новобазарный пер.), Гостиница «Фудмаркет Александровский» (пр-т Александровский, 21), Храм Рождества Христова (Пастера, 5а), Гостиница «Лондон» (Успенская, 95), Магазин «Ткани» (пер. Красный, 24), Гостиница (пер. Чайковского, 10), Офисы, «Сталь і папір» (Гоголя, 12), Центр «Ольвия» (Вице-адмирала Жукова, 21/23), Бизнес-центр «Покровский» (Жуковского, 33).

Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.