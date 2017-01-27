В пятницу, 21 апреля, в ряде домов Одессы отключат свет

17:48 / 20.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 21 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 4 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Б. Арнаутская, 2; пер. Канатный, 3—10; ул. Ильфа и Петрова, 27, 27а, б, в, 31; Автомойка Автокласс.

С 09:00 до 19:00 света не будет по адресам: ул. Кондрашина, 18, 20; Фонтанская дор., 14г, 16А.

С 09:00 до 16:30 — 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Танкистов.