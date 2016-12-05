«Только 40% одесских абонентов заплатили за потребленную в декабре воду», — «Инфоксводоканал»

14:01 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За потребленную в декабре воду в Одессе заплатили чуть более 40% абонентов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

В пресс-службе напомнили, что оплатить декабрьское водопотребление следовало до 20 января. Однако за потребленную в прошлом месяце воду заплатили чуть более 40% абонентов.

Недисциплинированных потребителей услуг в этот раз оказалось больше в Киевском и Суворовском районах Одессы.

Чтобы не допустить перебоев в работе предприятия, «Инфоксводоканал» просит абонентов в кратчайшие сроки выполнить свои обязательства и оплатить потребленные услуги. В случае непоступления оплат до 28 числа текущего месяца к неплательщикам будут приняты меры по взысканию долгов в рамках правового поля.

В пресс-службе добавили, что с 2017 года в составе «Инфоксводоканала» создана специальная служба, которая занимается ограничениями и отключениями должников. Она выезжает на адрес во всех случаях, когда после предупреждения абонента о задолженности оплата не поступила. В таком случае, помочь избежать отключения сможет только квитанция об уплате долга.

«Следует отметить, что «Инфоксводоканал» c пониманием относится к ситуации, когда абоненты не могут полностью и своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. Поэтому настоятельно рекомендует жителям города Одессы и особенно Одесской области оформлять субсидии. В первую очередь, это нужно самим потребителям, так как позволит облегчить нагрузку на семейный бюджет в отопительный сезон и не усугублять долговые обязательства. На сегодняшний день уже порядка 50 тыс. абонентов «Инфоксводоканала» оформили и получают субсидию на оплату коммунальных услуг. Для примера: среднее начисление за водопользование в Одессе составило около 109 гривен, при этом средний размер полученной субсидии на водопользование составил более 70 гривен», — отметили в пресс-службе.

Также при обращении в управления соцзащиты города Одессы за оформлением субсидий предусмотрена возможность получения адресной муниципальной помощи на погашение задолженности по оплате коммунальных услуг в сумме до 2 тыс. 500 грн.

«Филиал «Инфоксводоканал» рекомендует всем потребителям в случае финансовых сложностей не оттягивать время и погружаться в долговую яму, а воспользоваться субсидиями и муниципальной адресной помощью», — подчеркнули в пресс-службе.