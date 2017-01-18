7 миллионов гривен поступило в 2016 году от аренды одесских пляжей

15:58 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступления в городскую казну от аренды одесских пляжей в 2016 году составили 7 млн. грн., передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сегодня, 18 января, агентству сообщил источник в Управлении инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.

Так, по данным источника, на песчаной территории одесского побережья протяжённостью 22 км — от «Ланжерона» до Монастыря на Большом Фонтане — на сегодняшний день действует 38 договоров аренды на предоставление пляжных услуг. При этом свободных участков песчаной зоны, которые могли бы быть арендованными, остаётся более 70.

Так, на территории от «Ланжерона» до Жёлтого камня по официальным договорам арендуется только 1 участок — 640 квадратных метров песчаной зоны. Остальные арендаторы в основном занимают участки от «Отрады» до «Аркадии».

В прошлом году, по информации источника, было заключено 3 договора на предоставление аренды трёх участков на 13 станции Большого Фонтана общей площадью 5 тыс. квадратных метров.

На сегодняшний день поступило 10 заявок на взятие в аренду пляжных участков. Но должен быть объявлен конкурс на право пользования песчаной территорией.

Всего же в 2016 году в городской бюджет поступило 7 млн. грн. от арендаторов пляжей.