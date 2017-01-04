«Все службы Одессы приведены в готовность №1», — Орловский

16:04 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский заявил, что в связи с ожидаемым с 6 января ухудшением погодных условий все коммунальные службы Одессы приведены в режим готовности к снежным заносам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сегодня, 4 января, А. Орловский провел заседание штаба с целью согласования проведения оперативных мер по ликвидации последствий непогоды. В заседании приняли участие руководители городских районных администраций, профильных структурных подразделений одесской мэрии, КП «ЖКС», представители ГСЧС, Национальной полиции, ПАО «Одессаоблэнерго» и филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

«Все службы приведены в готовность №1. Обеспечено круглосуточное дежурство на коммунальных, энерго- и водоснабжающих предприятиях. В первую очередь будут расчищаться подходы и подъезды к городским жизнеобеспечивающим предприятиям и организациям, а с учетом праздника — и к храмам, а также магистральные дороги», — подчеркнул первый вице-мэр Одессы.

Всего к работе в сложных зимних условиях готово 120 единиц спецтехники: 82 коммунальной собственности и 38 привлеченной. На базах КП «Городские дороги» и КП «ЖКС» песчано-соляная смесь имеется в достаточном количестве.