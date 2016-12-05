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Ряд потребителей на Люстдорфской дороге завтра будет отключён от газа
17:19 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд потребителей на Люстдорфской дороге завтра будет отключён от газоснабжения в связи с ремонтными работами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с производством работ на газопроводе среднего давления на Люстдорфской дороге, 90, завтра, 27 декабря, с 8:30 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по адресам: Люстдорфская дорога, 55 («Стандарт» ООО, «Будова» — крышные котельные 4 шт., «Укртелеком», «Одиссей» — крышная котельная) и Люстдорфская дорога, 55/1 («Мазда», «Будова» — крышная котельная).

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.

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