ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Пресс-конференция «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам +: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Центр развития предпринимательства открылся в городском центре занятости
12:46 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках модернизации услуг службы занятости и ориентации их на европейский уровень в Одесском городском центре занятости открылся Центр развития предпринимательства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Центр развития предпринимательства открылся на 4 этаже Одесского городского центра занятости (ул. Ген. Петрова, 22).

На открытии присутствовали представители учреждений и организаций, которые в дальнейшем будут сотрудничать с Центром и предоставлять консультации: Одесского областного центра занятости, Департамента экономического развития, Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей, Департамента предоставления админуслуг Одесского горсовета, Центрального объединенного управления пенсионного фонда Украины в Одессе, ГУ ГФС и др.

Цель создания Центра — квалифицированная информационная и консультационная поддержка, проведение специальных тренингов, общение со специалистами-практиками по организации и ведению бизнеса. Здесь смогут получить консультацию или помощь специалистов граждане, которые планируют начать собственное дело, предприниматели, желающие повысить рентабельность и создать новые рабочие места.

Контактный телефон ответственного специалиста: (048) 705-50-22.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:54 15.09.2017
Ряду жителей Суворовского района на два дня отключат воду
17:41 15.09.2017
«7 километр» приглашает на ярмарку сельхозтоваров «Дары осени»
17:03 15.09.2017
Одесская семья с тремя несовершеннолетними детьми стала жертвой мошенников по недвижимости
13:34 15.09.2017
«Ввоз американского угля может быть оправдан только его низкой ценой», — мнение
13:17 15.09.2017
Внефракционный нардеп рассказал о коррупционных схемах в украинской энергетике


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.019