Центр развития предпринимательства открылся в городском центре занятости

12:46 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках модернизации услуг службы занятости и ориентации их на европейский уровень в Одесском городском центре занятости открылся Центр развития предпринимательства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Центр развития предпринимательства открылся на 4 этаже Одесского городского центра занятости (ул. Ген. Петрова, 22).

На открытии присутствовали представители учреждений и организаций, которые в дальнейшем будут сотрудничать с Центром и предоставлять консультации: Одесского областного центра занятости, Департамента экономического развития, Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей, Департамента предоставления админуслуг Одесского горсовета, Центрального объединенного управления пенсионного фонда Украины в Одессе, ГУ ГФС и др.

Цель создания Центра — квалифицированная информационная и консультационная поддержка, проведение специальных тренингов, общение со специалистами-практиками по организации и ведению бизнеса. Здесь смогут получить консультацию или помощь специалистов граждане, которые планируют начать собственное дело, предприниматели, желающие повысить рентабельность и создать новые рабочие места.

Контактный телефон ответственного специалиста: (048) 705-50-22.