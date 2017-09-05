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Центр развития предпринимательства открылся в городском центре занятости
12:46 / 15.09.2017
ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках модернизации услуг службы занятости и ориентации их на европейский уровень в Одесском городском центре занятости открылся Центр развития предпринимательства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, Центр развития предпринимательства открылся на 4 этаже Одесского городского центра занятости (ул. Ген. Петрова, 22).
На открытии присутствовали представители учреждений и организаций, которые в дальнейшем будут сотрудничать с Центром и предоставлять консультации: Одесского областного центра занятости, Департамента экономического развития, Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей, Департамента предоставления админуслуг Одесского горсовета, Центрального объединенного управления пенсионного фонда Украины в Одессе, ГУ ГФС и др.
Цель создания Центра — квалифицированная информационная и консультационная поддержка, проведение специальных тренингов, общение со специалистами-практиками по организации и ведению бизнеса. Здесь смогут получить консультацию или помощь специалистов граждане, которые планируют начать собственное дело, предприниматели, желающие повысить рентабельность и создать новые рабочие места.
Контактный телефон ответственного специалиста: (048) 705-50-22.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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