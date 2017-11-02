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Эсминец ВМС США «James E.Williams» зашел в Одесский порт
13:58 / 29.11.2017
ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Эсминец ВМС США «James E.Williams» сегодня зашел в Одесский порт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.
По информации пресс-службы, сегодня в 09:45 в порт зашел американский эсминец «James E.Williams».
Корабль завел в акваторию и пришвартовал к 16 причалу морского вокзала лоцман Вячеслав Беспалов. Для выполнения буксировочно-швартовной операции привлекались буксиры портофлота ГП «ОМТП» м/б «Новатор» и м/б «Стивидор».
Как сообщалось в СМИ, USS «James E. Williams» (DDG-95) зашел в Черное море 26 ноября, через 9 дней после посещения порта Джидда в Саудовской Аравии и последовавшего затем патрулирования в Красном море.
Заход корабля в Одесский порт состоялся на день позже запланированного из-за шторма.
СПРАВКА: «James E.Williams» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». Оснащен 56 крылатыми ракетами «Томагавк». Авиационное вооружение — два вертолета Сикорский (SH-60). Корабль не входит в состав штатных соединений ВМС, действует самостоятельно; кроме оборонительных функций может использоваться для борьбы с пиратами и выполнения гуманитарных миссий.
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Сергей Гриневецкий
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