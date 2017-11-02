Благотворительный фонд содействия развитию украинских ВМС создан в Одессе

09:51 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ветераны и неравнодушные к судьбе флота люди основали благотворительный фонд содействия развитию украинских ВМС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-центре Командования ВМС ВС Украины.

По информации пресс-центра, в Одессе группа ветеранов флота и неравнодушных к судьбе флота людей основали «Фонд содействия развитию Военно-Морских Сил Украины» — благотворительную организацию, основной целью которой является благотворительная деятельность для улучшения материально-технического обеспечения, оснащения воинских частей, учреждений, структурных подразделений флота, а также для усиления социальной защиты военнослужащих и членов их семей, оказания помощи служащим, работникам, пенсионерам, бывшим военнослужащим и работникам ВМС.

«Общеизвестно, в каком бедственном положении оказались национальные ВМС после оккупации в 2014 году Российской Федерацией территории АРК и города Севастополя, после захвата кораблей и судов, передислокации остальных сил и войск на материковую часть Украины. Также хорошо известно, что выведенные из Крыма воинские части и подразделения были расположены в основном в военных городках, которые годами не эксплуатировались и находились в критическом состоянии», — отметил глава этой благотворительной организации Олег Шуть.

«Для всех нас не только словами является фраза «главное — это люди». Следует отметить и то, что значительное количество военнослужащих, которые не изменили присяге и продолжают защиту страны с морского направления, оставили в Крыму свои дома и имущество. Достаточно сказать, что на сегодня в Одесской и Николаевской областях на квартирном учете из состава ВМС ВС Украины находятся около 1 тыс. 700 военнослужащих, тогда как за последние 3,5 года жилье получила совсем незначительная часть военных моряков из числа тех, кто находился в общей очереди», — подчеркнул глава Фонда.

О. Шуть добавил, что в Фонде будут работать люди, которые служили на флоте, знают практически все его проблемы, «и, что важно, в ВМС знают этих людей, доверяют им».

По мнению главы Фонда, не стоит рассчитывать на эффективность работы организации без тесного взаимодействия и полного взаимопонимания с национальными ВМС. В связи с этим он выразил надежду, что одним из первых практических шагов Фонда станет подписание соответствующего меморандума с командованием ВМС ВС Украины, а также пообещал, что возглавляемая им благотворительная организация «будет вести свою деятельность прозрачно, будет открытой для общества».

«В командовании ВМС ВС Украины одобрительно восприняли новость об учреждении Фонда и также рассчитывают на активное и плодотворное сотрудничество ради развития современного флота», — добавили в пресс-центре Командования ВМС.