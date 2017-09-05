Одесский отряд морской охраны отметил 41-ю годовщину

10:31 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 11 октября Одесский отряд морской охраны отметил свою 41-ю годовщину, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе отряда.

По информации пресс-службы, 11 октября на стоянке кораблей и катеров Одесского отряда морской охраны торжественным построением и поднятием флагов расцвечивания морские пограничники отметили 41-ю годовщину существования отряда как отдельной воинской части.

Традиционно поздравить стражей морских границ с Днем части прибыли ветераны, шефы, волонтеры, коллеги из Военно-Морских Сил ВСУ, школьники подшефных школ и ученики морского лицея.

От Всеукраинской ветеранской организации воинов-пограничников Одесский отряд морской охраны был награждён особой грамотой за верность традициям.

«За славной историей, за всеми достижениями Одесского отряда морской охраны стоят человеческие усилия, профессионализм, находчивость, мудрость и героизм каждого пограничника, кто выполняет приказ на охрану государственной границы, обеспечивает наличие и исправность технических и материальных средств, тех, кто заботится о подчиненных, кто добросовестно и самоотверженно выполняет свою работу. Даже ценой собственной жизни», — отметил в своей речи командир отряда Дмитрий Самарский.

Минутой молчания, возложением цветов к памятной доске и поминальным молебном моряки-пограничники почтили память товарищей, погибших в 2014 году при выполнении боевых задач на Востоке страны.

Затем 22 бойца срочной службы, которые честно и достойно отслужили установленный срок и были уволены в запас, получили памятные грамоты, а пятеро — очередное воинское звание, как выражение особого доверия командования, и приглашение на продолжение службы уже на контрактной основе.

Пятнадцать лучших защитников Украины офицерского и старшинского состава, которые выполняли боевые задания в зоне АТО, награждены специальными знаками от имени Президента Украины.

Корабли и катера Морской охраны гостеприимно принимали у себя гостей праздника, а бойцы отдела специальных действий на воде подготовили выставку вооружения и специального снаряжения. А в качестве спортивной разминки экипажи и подразделения соревновались в традиционной флотской забаве — перетягивании каната.