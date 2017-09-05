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Очередные два малых бронированных артиллерийских катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
08:52 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 9 сентября, в Одессу прибыли два новопостроенных малых бронированных артиллерийских катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе Министерства обороны.
По информации пресс-службы, 9 сентября в Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, которые построены для ВМС Украины на ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском».
По информации командира бригады надводных кораблей, капитана 2 ранга Дмитрия Глухова, плавание состоялось согласно графику, выхода из строя узлов и механизмов не произошло, поставленные задачи выполнены.
«Значимым событием в истории флота» назвал приход катеров первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов.
«Этой осенью мы ожидаем прибытия к месту постоянного базирования еще двух новых катеров, которым предстоит пройти государственные испытания с последующим включением в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Новые катера у наших причалов — это свидетельство успешной реализации Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины», — заявил он.
Как сообщалось, в 2016 году в состав ВМС ВС Украины были включены построенные на ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Бердянск».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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