|
|
День ВМС отметили вчера в Одессе
10:52 / 03.07.2017
ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье, 2 июля, у причалов Одесского морского вокзала состоялись торжества по случаю дня Военно-морских Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
На Морвокзале одесситы смогли увидеть парад 15 боевых кораблей и судов обеспечения, яхтенную регату, а также прыжки парашютистов с флагами Украины, Одессы и Военно-морских Сил.
Также военные части ВМС Украины выставили на причалах свое оружие и технику — самоходные реактивные установки залпового огня, тяжелую артиллерию, противотанковые и зенитные комплексы, грузовики и внедорожники.
Вторая часть празднования двадцать пятой годовщины Дня ВМС Украины прошла в акватории Одесского залива, где в честь всех погибших моряков была проведена церемония возложения венков и цветов в воду.
В конце мероприятия военнослужащим и волонтерам вручили государственные награды от имени Президента Украины, Министерства обороны и областных властей.
«25 лет ВМС Украины — это настоящий праздник для всей Украины. Ведь ВМС — это наша гордость! Бойцы военно-морских сил с первых дней войны защищают нашу страну от оккупантов. Это настоящие воины! Жертвенно и преданно они защищают целостность и независимость Украины. Регулярно отправляют ротации на фронт, на передовую. Воюют в самом пекле — в горячих точках Донбасса. ВМС — это символ несокрушимости и силы нашего государства», — заявил первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
15:25 03.07.2017
13:46 03.07.2017
12:38 03.07.2017
11:54 03.07.2017
11:47 03.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»