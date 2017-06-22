День ВМС отметили вчера в Одессе

10:52 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье, 2 июля, у причалов Одесского морского вокзала состоялись торжества по случаю дня Военно-морских Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

На Морвокзале одесситы смогли увидеть парад 15 боевых кораблей и судов обеспечения, яхтенную регату, а также прыжки парашютистов с флагами Украины, Одессы и Военно-морских Сил.

Также военные части ВМС Украины выставили на причалах свое оружие и технику — самоходные реактивные установки залпового огня, тяжелую артиллерию, противотанковые и зенитные комплексы, грузовики и внедорожники.

Вторая часть празднования двадцать пятой годовщины Дня ВМС Украины прошла в акватории Одесского залива, где в честь всех погибших моряков была проведена церемония возложения венков и цветов в воду.

В конце мероприятия военнослужащим и волонтерам вручили государственные награды от имени Президента Украины, Министерства обороны и областных властей.

«25 лет ВМС Украины — это настоящий праздник для всей Украины. Ведь ВМС — это наша гордость! Бойцы военно-морских сил с первых дней войны защищают нашу страну от оккупантов. Это настоящие воины! Жертвенно и преданно они защищают целостность и независимость Украины. Регулярно отправляют ротации на фронт, на передовую. Воюют в самом пекле — в горячих точках Донбасса. ВМС — это символ несокрушимости и силы нашего государства», — заявил первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук.