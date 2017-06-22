Основные торжества ко Дню ВМС пройдут завтра в Одессе

12:06 / 01.07.2017

ОДЕССА, 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 2 июля, в Одессе пройдут основные мероприятия, посвященные 25-й годовщине Военно-морских Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 2 июля в 8:45 в Одесском порту состоится ритуал поднятия военно-морского знамени и флагов расцвечивания на кораблях ВМС. Также в программе празднования на Морвокзале — десантирование парашютистов с флагами и демонстрация лётной подготовки (в 9:30), церемония чествования памяти погибших моряков ВМС Украины и возложения венков на воду в акватории Одесского залива (10:00), презентация учебных заведений ВМС и мастер-классы на военно-морскую тематику (с 10:30 до 12:00), выступления военных оркестров (с 12:00 до 16:00).

Лучшие военные моряки на торжественной церемонии будут отмечены наградами.

2 июля также продолжится стартовавшая сегодня яхтенная регата на кубок командующего ВМС и пройдёт велопробег в тельняшках по маршруту Морвокзал – парк Шевченко – Морвокзал.

Военно-морские корабли с 12 до 20 часов будут открыты для посещения. Одесситы и гости города смогут сфотографироваться в специальной фотозоне.

Вечером на кораблях будет включена праздничная иллюминация.