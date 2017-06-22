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Минобороны планирует увеличить численность войск на юге Одесской области
14:05 / 23.06.2017
ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министерство обороны Украины изучает возможности увеличения численности группировки войск на юге Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом министр обороны Степан Полторак заявил сегодня, 23 июня, во время рабочей поездки в Одесский гарнизон.
По информации пресс-службы, министр, в частности, отметил, что «предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе».
«В наших планах — увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу. Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформирован военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе... Там, где армия, там — развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности нашей страны», — заявил С. Полторак.
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