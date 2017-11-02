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5,1 тысячи сельхозпредприятий работают на территории Одесской области, — данные
14:17 / 11.11.2017
ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным статистической отчетности, в Одесской области осуществляют деятельность 5,1 тыс. сельскохозяйственных предприятий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в Главном управлении статистики в Одесской области.
Как отметили в главстатуправлении, агропромышленный комплекс является важным звеном экономики Одесской области. По данным статистической отчетности, в области осуществляют деятельность 5,1 тыс. сельскохозяйственных предприятий, из которых 3 тыс. 966 — фермерские хозяйства, 614 — хозяйственные общества, 334 — частные предприятия, 103 — кооперативы, 20 — государственные предприятия, остальные — субъекты других форм хозяйствования.
В январе-сентябре 2017 г. на предприятиях сельского хозяйства (с числом наемных работников 10 и более человек) работало 21,4 тыс. человек, заработная плата составляла 4 тыс. 430 грн., что на 62,2% больше, чем в январе-сентябре 2016 г. (70,3% среднего уровня по экономике области).
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Сергей Гриневецкий
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