5,1 тысячи сельхозпредприятий работают на территории Одесской области, — данные

14:17 / 11.11.2017

ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным статистической отчетности, в Одесской области осуществляют деятельность 5,1 тыс. сельскохозяйственных предприятий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

Как отметили в главстатуправлении, агропромышленный комплекс является важным звеном экономики Одесской области. По данным статистической отчетности, в области осуществляют деятельность 5,1 тыс. сельскохозяйственных предприятий, из которых 3 тыс. 966 — фермерские хозяйства, 614 — хозяйственные общества, 334 — частные предприятия, 103 — кооперативы, 20 — государственные предприятия, остальные — субъекты других форм хозяйствования.

В январе-сентябре 2017 г. на предприятиях сельского хозяйства (с числом наемных работников 10 и более человек) работало 21,4 тыс. человек, заработная плата составляла 4 тыс. 430 грн., что на 62,2% больше, чем в январе-сентябре 2016 г. (70,3% среднего уровня по экономике области).