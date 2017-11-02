ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




5,1 тысячи сельхозпредприятий работают на территории Одесской области, — данные
14:17 / 11.11.2017

ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным статистической отчетности, в Одесской области осуществляют деятельность 5,1 тыс. сельскохозяйственных предприятий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

Как отметили в главстатуправлении, агропромышленный комплекс является важным звеном экономики Одесской области. По данным статистической отчетности, в области осуществляют деятельность 5,1 тыс. сельскохозяйственных предприятий, из которых 3 тыс. 966 — фермерские хозяйства, 614 — хозяйственные общества, 334 — частные предприятия, 103 — кооперативы, 20 — государственные предприятия, остальные — субъекты других форм хозяйствования.

В январе-сентябре 2017 г. на предприятиях сельского хозяйства (с числом наемных работников 10 и более человек) работало 21,4 тыс. человек, заработная плата составляла 4 тыс. 430 грн., что на 62,2% больше, чем в январе-сентябре 2016 г. (70,3% среднего уровня по экономике области).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
14:29 11.11.2017
Производство сельхозпродукции в области за год возросло на 1,4%
13:46 11.11.2017
Приморский райсуд Одессы приговорил к четырем годам заключения организатора информаторской сети ДНР
13:27 11.11.2017
Сирийца с комплектом недействительных паспортов задержали пограничники в одесском аэропорту
12:41 11.11.2017
Измаильские патрульные задержали мужчину с мешком патронов
11:26 11.11.2017
Одесская область стала лидером в Украине по темпам роста промышленного производства


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.022