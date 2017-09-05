Уборка урожая в Одесской области завершится в конце октября

15:24 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Уборка урожая в Одесской области завершится в конце октября — в настоящее время он собран на 93%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Так, по данным начальника Управления аграрной политики Ивана Петрива, валовой сбор зерна в 2017 году ожидается на уровне 4 миллионов 300 тысяч тонн. За свою историю Одесская область показывает такой результат во второй раз.

Завершится уборочная в конце октября. Сейчас, по его словам, собрано 93% урожая — 3 млн. 700 тыс. тонн.

В ближайшее время фермеры также соберут оставшийся виноград.