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Уборка урожая в Одесской области завершится в конце октября
15:24 / 10.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Уборка урожая в Одесской области завершится в конце октября — в настоящее время он собран на 93%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
Так, по данным начальника Управления аграрной политики Ивана Петрива, валовой сбор зерна в 2017 году ожидается на уровне 4 миллионов 300 тысяч тонн. За свою историю Одесская область показывает такой результат во второй раз.
Завершится уборочная в конце октября. Сейчас, по его словам, собрано 93% урожая — 3 млн. 700 тыс. тонн.
В ближайшее время фермеры также соберут оставшийся виноград.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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