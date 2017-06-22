В Одесской области урожай зерновых на 10-15% больше чем у соседей

16:44 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среднем урожайность в Одесской области по зерновым культурам на 15% больше, чем в Херсонской и Николаевской областях, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом, сегодня, 10 июля, сообщил начальник управления аграрной политики ОГА Иван Петрив в ходе аппаратного совещания в ОГА.

По словам И. Петрива, в среднем урожайность в Одесской области по зерновым культурам на 15% больше, чем в Херсонской и Николаевской областях.

Тем не менее, как рассказал И. Петрив, непогода сильно сказалась на посевном и уборочном графике одесских аграриев. Так, осенняя засуха «тормозила» посевную кампанию озимых. Аномальные холода в апреле и мае чуть было не погубили урожай.

«Однако, при равных погодных условиях, к примеру, в Любашёвском районе уже собрано 49% ранних зерновых. Лидером же является Саратский район, где собирают по 47,5 центнеров с га. Чуть меньше — 45,5 центнера с га — в Овидиопольском районе», — отметил И.Петрив.

Всего же в этом году одесским аграриям предстоит убрать 1млн. 118 тыс. га посевных площадей зерновых и зернобобовых культур.