913 тысяч тонн зерна собрано в Одесской области

16:06 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области уже собрано 913 тыс. тонн зерна, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 10 июля, сообщил начальник управления аграрной политики ОГА Иван Петрив в ходе аппаратного совещания в ОГА.

По словам И. Петрива, по состоянию на 10 июля в Одесской области обмолочено 913 тыс. тонн зерна. Таким образом одесские аграрии приближаются к первому миллиону тонн собранного зерна.

Как сообщил чиновник, урожайность в среднем составляет 38,1 центнера с га.

«Начало страды задержалось на 10 дней, поскольку шли дожди. — Рассказал И. Петрив — Все 26 районов начали уборку, а на поля вышло 4тыс.400 комбайнов, которые в состоянии ежедневно убирать 50-60 тыс. га. Уже обмолочено 240 тыс. тонн зерновых культур, что составляет 33% от ожидаемого и 46 тыс. тонн зернобобовых, что равно 45% прогнозируемого урожая», — отметил специалист.

Лидером в сборе урожая являются Килийский и Татарбунарский районы, где собрано более 50%, в Тарутинском и Болградском районах обмолочено более 30% зерновых культур. Среди отстающих — Ширяевский, где собран урожай только на 13% посевных площадей.