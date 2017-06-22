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913 тысяч тонн зерна собрано в Одесской области
16:06 / 10.07.2017
ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области уже собрано 913 тыс. тонн зерна, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 10 июля, сообщил начальник управления аграрной политики ОГА Иван Петрив в ходе аппаратного совещания в ОГА.
По словам И. Петрива, по состоянию на 10 июля в Одесской области обмолочено 913 тыс. тонн зерна. Таким образом одесские аграрии приближаются к первому миллиону тонн собранного зерна.
Как сообщил чиновник, урожайность в среднем составляет 38,1 центнера с га.
«Начало страды задержалось на 10 дней, поскольку шли дожди. — Рассказал И. Петрив — Все 26 районов начали уборку, а на поля вышло 4тыс.400 комбайнов, которые в состоянии ежедневно убирать 50-60 тыс. га. Уже обмолочено 240 тыс. тонн зерновых культур, что составляет 33% от ожидаемого и 46 тыс. тонн зернобобовых, что равно 45% прогнозируемого урожая», — отметил специалист.
Лидером в сборе урожая являются Килийский и Татарбунарский районы, где собрано более 50%, в Тарутинском и Болградском районах обмолочено более 30% зерновых культур. Среди отстающих — Ширяевский, где собран урожай только на 13% посевных площадей.
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