Международная конференция Grain Ukraine 2017 начала свою работу в Одессе

15:38 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начала работу международная конференция представителей агросектора Grain Ukraine 2017, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

В Одессе начала работу международная конференция представителей агросектора Grain Ukraine 2017. Она проходит при поддержке Министерства инфраструктуры и Министерства агрополитики и продовольствия Украины 7—8 июля. Главная задача — обмен опытом и внедрения новых проектов в отрасли. Это касается выращивания и переработки продукции, логистики, развития инфраструктуры, IT.

В программе конференции: общение с лучшими мировыми экспертами отрасли, круглые столы, презентации проектов, обсуждение проблемных вопросов, в частности земельной реформы, прогнозов на рынке агропромышленности и тому подобное. В конференции принимают участие около 400 участников из разных стран мира: США, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Китая и Украины.

«Мы хотели бы обсудить с производителями, трейдерами и властью, каким образом продавать не только зерно и семена подсолнечника, но и больше муки», — отметила заместитель министра агрополитики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцова.

Только в прошлом году Украина экспортировала агропродукции на 15,5 миллиарда долларов. Но этот показатель может вырасти в несколько раз, считают эксперты. Много актуальных проектов реализует и Одесская область.

«Прошлый год по урожайности был лучшим за 84 года. Мы стараемся воплощать новейшие технологии. Сейчас говорим о создании кластеров, мультифункциональных комплексов, привлечении различных кредитных линий для малого и среднего бизнеса», — отметил председатель ОГА Максим Степанов.