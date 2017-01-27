Непогода вынудила аграриев области на несколько дней отложить начало уборочной

11:05 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Непогода вынудила аграриев Одесской области отложить на несколько дней начало уборочной кампании, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству рассказал ведущий инспектор отдела развития агропромышленного производства Департамента экологии и природных ресурсов ОГА Иван Панчишин.

По словам специалиста, в связи с сильными осадками, прошедшими на выходные, одесским аграриям пришлось отложить начало уборочной страды, по меньшей мере, до 23 июня.

Как отметил И. Панчишин, «первая информация по жатве может появиться не ранее следующего понедельника. Поскольку весь агропромышленный цех находится под открытым небом и зависим от погоды. Но, будем надеяться, что лето будет к нам благосклонно».

Напомним, что в этом году урожай зерновых в Одесской области прогнозируется на уровне 3 млн. 200 тыс. т. Общий объём посевных площадей в этом году составил 1 млн. 850 тыс. га, из них зерновых — 1 млн. 180 тыс. га. Остальные площади засеяны соей, овощами, кормовыми и другими культурами.