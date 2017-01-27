Эксперты ожидают в этом году на Одесчине урожай зерновых в 3,2 миллиона тонн

14:47 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По мнению экспертов, в нынешнем году из-за погодных условий урожай зерновых в Одесской области будет ниже прошлогоднего и составит, ориентировочно, 3 млн. 200 тыс. тонн, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 7 июня, в интервью агентству рассказал ведущий инспектор отдела развития агропромышленного производства Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА Иван Панчишин.

По его данным, аграрии Одесской области приступят к уборке зерновых и кукурузы 20 июня.

«В прошлом году уборочная страда началась 11 июня, а в этом — чуть позже, в связи с холодной весной», — отметил И. Панчишин.

Согласно прогнозам экспертов, урожай всех зерновых составит 3 млн. 200 тыс. тонн, что уступает прошлогоднему урожаю.

«В 2016 году в Одесской области было собрано 4 млн. 400 тыс. тонн зерновых, что стало абсолютным рекордом за всю 85-летнюю историю существования области», — заявил ведущий инспектор.

«Мы пока не можем более точно определить все объёмы, поскольку, к примеру, кукуруза пока ещё не цвела, а просо только всходит. Да и «статистика» нам даст более точную информацию не раннее 20-25 июня. В этом году общий объём посевных площадей составил 1 млн. 850 тыс. га. из них зерновых — 1 млн. 180 тыс. га. Остальные площади засеяны соей, овощами, кормовыми и другими культурами», — добавил И. Панчишин.