«Виноградникам Дунайской Бессарабии весенняя непогода не нанесла ущерба», — эксперт

13:46 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Нынешнее состояние виноградников Бессарабии показывает, что они не пострадали в результате апрельской непогоды, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству сообщил сегодня, 7 июня, президент Украинского бюро винограда и виноделия Иван Плачков.

По его словам, арктический циклон, пришедший на юг Украины в конце апреля, не нанёс какого-либо существенного урона виноградарскому хозяйству. «Непогода больше задела северные районы. Потерь по виноградникам в Дунайской Бессарабии, к счастью, не наблюдается», — отметил И. Плачков.

Эксперт считает, что исконно виноградарские районы страны вновь переживают подъём в развитии, особенно, после отмены закона об обязательном получении виноградарями лицензии за полмиллиона гривен.

«Мне известно, что только за последний год в Болградском и Измаильском районах появилось 5 новых винодельческих хозяйств. А в целом по стране по итогам 2015-2017 г.г. появится не менее 15 новых винодельческих хозяйств», — заявил руководитель Украинского бюро винограда и виноделия.