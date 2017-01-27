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«Виноградникам Дунайской Бессарабии весенняя непогода не нанесла ущерба», — эксперт
13:46 / 07.06.2017
ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Нынешнее состояние виноградников Бессарабии показывает, что они не пострадали в результате апрельской непогоды, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом в интервью агентству сообщил сегодня, 7 июня, президент Украинского бюро винограда и виноделия Иван Плачков.
По его словам, арктический циклон, пришедший на юг Украины в конце апреля, не нанёс какого-либо существенного урона виноградарскому хозяйству. «Непогода больше задела северные районы. Потерь по виноградникам в Дунайской Бессарабии, к счастью, не наблюдается», — отметил И. Плачков.
Эксперт считает, что исконно виноградарские районы страны вновь переживают подъём в развитии, особенно, после отмены закона об обязательном получении виноградарями лицензии за полмиллиона гривен.
«Мне известно, что только за последний год в Болградском и Измаильском районах появилось 5 новых винодельческих хозяйств. А в целом по стране по итогам 2015-2017 г.г. появится не менее 15 новых винодельческих хозяйств», — заявил руководитель Украинского бюро винограда и виноделия.
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